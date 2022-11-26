Стефанос Циципас рассказал о встрече с президентом Исландии

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в соцсетях, в котором поделился фотографией с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

«Благодарю вас за ваш тёплый приём, господин президент. Рад был познакомиться с вами. Я также хотел выразить свою благодарность вашей стране, которая служит прекрасным местом для отдыха. Я ещё вернусь», — подписал фото Циципас.

Фото: из личного архива Циципаса

24-летний Стефанос Циципас за свою карьеру завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдона, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл турниры в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом чемпионате ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.