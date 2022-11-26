Стефанос Циципас рассказал о встрече с президентом Исландии

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в соцсетях, в котором поделился фотографией с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.
«Благодарю вас за ваш тёплый приём, господин президент. Рад был познакомиться с вами. Я также хотел выразить свою благодарность вашей стране, которая служит прекрасным местом для отдыха. Я ещё вернусь», — подписал фото Циципас.
Фото: из личного архива Циципаса
24-летний Стефанос Циципас за свою карьеру завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдона, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл турниры в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом чемпионате ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
- 26 ноября 2022
-
22:21
-
22:07
-
21:15
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
18:45
-
18:40
-
17:28
-
16:38
-
15:59
-
15:47
-
14:56
-
14:39
-
14:37
-
13:46
-
12:44
-
12:26
-
12:24
-
12:14
-
11:49
-
11:32
-
11:14
-
10:43
-
10:31
-
10:03
-
09:41
-
00:41
- 25 ноября 2022
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
19:56
-
19:24
-
19:02
-
17:37