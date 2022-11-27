Кирьос: открытый чемпионат Австралии — самый важный турнир для меня

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что победа на Открытом чемпионате Австралии — 2022 в парном разряде с Танаси Коккинакисом помогла ему перезагрузить карьеру.

«В 2016 году, когда я финишировал 13-м в мире, я думаю, что, может быть, играл немного лучше (чем в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»), но думаю, что на этот раз я был просто сильнее психологически, и вы видите, что я прибавил в стабильности.



Очевидно, что Открытый чемпионат Австралии — самый важный турнир для меня. И, знаете, думаю, что Австралия очень хочет, чтобы я преуспевал там. Никогда не ожидал, что выиграю в парном разряде. Очевидно. Я всю свою карьеру играл в одиночном разряде. Просто выиграть тот титул в парном разряде с Танаси дома было чем-то особенным.

И я думаю, что это стало отправной точкой (к перезагрузке карьеры. — Прим. «Чемпионата»). Знаете, я многому научился и удвоил свою работу. Ты работаешь над своими ударами, ты работаешь над различными аспектами своей игры, которые трудно совершенствовать в одиночных играх, так что парные дают тебе это забавное напоминание о том, почему ты играешь в теннис.



Вы знаете, я играл в теннис, потому что мне это очень нравилось, когда я был молодым игроком, и думаю, что в этом был главный аспект», — сказал Кирьос в интервью Tennis 365.