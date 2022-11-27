«Трудно представить лучшее воскресенье!» Чорич показал, как болеет за Хорватию на ЧМ-2022

Хорватский теннисист Борна Чорич опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой показал, как поддерживает сборную Хорватии по футболу на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

На фото запечатлён телевизор, по которому Чорич смотрит сегодняшний матч между сборными Хорватии и Канады. Хорваты разгромили соперника 4:1.

«Трудно представить лучшее воскресенье! Вперёд, Хорватияяяя!» — написал теннисист, добавив эмодзи с флагом Хорватии и рукой.

Фото: личный архив Борны Чорича

Напомним, Чорич принёс единственное очко сборной Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией (1:2). Он одолел Танаси Коккинакиса — 6:4, 6:3. В 2018 году Чорич в составе своей национальной сборной выиграл трофей.

Борна Чорич является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.