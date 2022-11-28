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«Эта пауза была очень долгой для меня». Зверев прокомментировал скорое возвращение на корт

«Эта пауза была очень долгой для меня». Зверев прокомментировал скорое возвращение на корт
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Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев признался, что хочет как можно скорее вернуться в тур. Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. После этого у него возникла ещё проблема с костями, не связанная с той травмой.

Александр Зверев выступит на выставочном турнире в Эд-Диръии (Саудовская Аравия), который пройдёт с 8 по 10 декабря.

«Я просто с нетерпением жду возвращения на корт, возвращения в соревновательный режим, потому что эта пауза была для меня очень долгой. Там сыграют лучшие теннисисты в мире, поэтому, думаю, это будет турнир высокого уровня. Все в форме, так как некоторые игроки недавно выступали на Кубке Дэвиса или на Итоговом турнире ATP. Всё указывает на то, что будет отличный теннис, и я надеюсь, что смогу играть на одном уровне со всеми», — приводит слова Зверева Tennis365.

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