«Эта пауза была очень долгой для меня». Зверев прокомментировал скорое возвращение на корт

Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев признался, что хочет как можно скорее вернуться в тур. Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. После этого у него возникла ещё проблема с костями, не связанная с той травмой.

Александр Зверев выступит на выставочном турнире в Эд-Диръии (Саудовская Аравия), который пройдёт с 8 по 10 декабря.

«Я просто с нетерпением жду возвращения на корт, возвращения в соревновательный режим, потому что эта пауза была для меня очень долгой. Там сыграют лучшие теннисисты в мире, поэтому, думаю, это будет турнир высокого уровня. Все в форме, так как некоторые игроки недавно выступали на Кубке Дэвиса или на Итоговом турнире ATP. Всё указывает на то, что будет отличный теннис, и я надеюсь, что смогу играть на одном уровне со всеми», — приводит слова Зверева Tennis365.