Оже-Альяссим в 2022 году провёл 87 матчей. Это третий показатель за последние 10 лет
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Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в 2022 году провёл 87 матчей. Этот показатель является третьим за последние 10 лет.
Больше матчей, чем Оже-Альяссим, провели лишь серб Новак Джокович в 2015 году (88) и испанец Давид Феррер в 2011 году (91). За 87 матчей Феликс Оже-Альяссим одержал 67 побед.
В этом году канадец завоевал четыре трофея уровня ATP. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, на «Ролан Гаррос» – до четвёртого круга, на Уимблдоне – до первого, на Открытом чемпионате США – до второго. В финале Кубка Дэвиса сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. Феликс Оже-Альяссим во втором поединке одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:4.
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