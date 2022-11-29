Азаренко опубликовала критический пост о людях, которые комментируют жизнь других

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала пост в соцсетях, в котором раскритиковала людей, которые комментируют жизнь других.

«Я всегда задавалась вопросом: почему люди высказывают свои предположения или мнения относительно жизни других людей, которые не имеют к ним никакого отношения, и когда никто их об этом не спрашивал?

Я понимаю высказывание мнения на какую-то общую тему или затрагивающую вашу личность, семью, сообщество и так далее… но когда высказываются о жизни постороннего человека и говорят ему, что он должен делать? Может быть, вы подождёте, пока вас спросят?» — написала Азаренко.

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка Открытого чемпионата США. В данный момент белорусская теннисистка занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.