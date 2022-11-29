Федерер рассказал о намерении провести отпуск с семьёй в Африке

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о желании отправиться в авантюрный отпуск с семьёй.

«Я хотел бы взять своих детей в Африку, хотя раньше наши отпуска всегда должны были быть расслабляющими, потому что моя жизнь в поездках была очень напряжённой, но теперь наши каникулы могут быть немного более авантюрными», — сказал Федерер в интервью Tennis 365.

Отметим, что в детстве швейцарец много раз проводил каникулы в Южной Африке, поскольку его мать Линетт была родом оттуда. Также в 2020 году он сыграл показательный матч с Рафаэлем Надалем в Кейптауне, чтобы собрать средства для фонда Роджера Федерера.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).