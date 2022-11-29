Федерер рассказал о намерении провести отпуск с семьёй в Африке

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о желании отправиться в авантюрный отпуск с семьёй.
«Я хотел бы взять своих детей в Африку, хотя раньше наши отпуска всегда должны были быть расслабляющими, потому что моя жизнь в поездках была очень напряжённой, но теперь наши каникулы могут быть немного более авантюрными», — сказал Федерер в интервью Tennis 365.
Отметим, что в детстве швейцарец много раз проводил каникулы в Южной Африке, поскольку его мать Линетт была родом оттуда. Также в 2020 году он сыграл показательный матч с Рафаэлем Надалем в Кейптауне, чтобы собрать средства для фонда Роджера Федерера.
Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).
- 29 ноября 2022
-
12:48
-
09:13
-
00:10
- 28 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:47
-
22:07
-
19:48
-
18:40
-
18:37
-
17:44
-
15:30
-
14:29
-
13:30
-
12:15
-
10:25
-
10:11
-
09:35
-
01:07
-
00:47
-
00:33
-
00:00
- 27 ноября 2022
-
23:54
-
22:52
-
22:43
-
22:21
-
22:06
-
21:52
-
21:23
-
21:11
-
20:47
-
20:46
-
19:44
-
19:37
-
18:52