Тренер Свёнтек — об итогах сезона: Иге удалось сохранить форму, а не просто достичь пика

Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира Иги Свёнтек, подвёл итоги сезона своей подопечной.
«Я горд от того, как Ига смогла пройти сезон. В течение всего года он оставался на высоком уровне. В теннисе есть несколько направлений подготовки. Основных из них три: двигательная, технико-тактическая и психическая. Однако здесь задействовано гораздо больше факторов. Ига показала очень высокий уровень по каждому из компонентов. Серьезных промахов в течение всего сезона почти не было, а «промахом» можно назвать матчи, в которых она проиграла. Но их было мало, а спорта без поражений не бывает. Всё остальное было на уровне, о котором раньше можно было только мечтать.
В этом году Иге удалось сохранить форму, а не просто достичь её пика. Достичь такой вершины легко – хотя для некоторых она, конечно, недосягаема. Достичь двух-трех вершин формы за сезон проще, чем их поддерживать. Это что-то удивительное в современном теннисе, вообще в виде спорта, где интенсивность стартов очень высока.
Существует множество переменных, Ига поддерживала свою эффективность, приспосабливаясь к условиям, с которыми ей приходилось сталкиваться», — приводит слова Викторовского Sport.pl.
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