Надаль — о BIG 3: конкуренция привела нас на экстремальный уровень тенниса

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о конкуренции со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.

«Что может произойти в будущем, я не знаю, я не знаю, какие могут быть последствия, время покажет. Есть несколько факторов, почему «Большая тройка» играет дольше, находясь в пожилом для тенниса возрасте. Один из них — медицина и профессионализация всего спорта, что означает, что у игроков обширная команда и больше знаний о вещах, которые помогают продлить карьеру.

И есть еще одна вещь: я думаю, что Роджер, Новак и я подталкивали друг друга, и почему-то этого никогда не было достаточно, нам всегда приходилось прилагать дополнительные усилия для победы. Конкуренция между нами привела к экстремальному умственному и теннисному уровню, и это одна из главных причин, почему мы продолжаем так долго", — сказал Надаль во время турне по Южной Америке.