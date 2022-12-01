Эмма Радукану рассказала, почему её победа на US Open не является большим событием

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём триумфе на Открытом чемпионате США в 2021 году.

«Победа на US Open не была большим событием для моей семьи — это было похоже на обычный вечер пятницы или субботы. После победы я изо всех сил пыталась получить корт в моём местном клубе — особого отношения вообще не было.

Горжусь победой, но не почувствую влияния, которое я оказала, пока не увижу, что тренировочные корты стали переполненными. Я встречала детей в местной начальной школе и в Национальном теннисном центре, они были так взволнованы. Федерация получила некоторые инвестиции после US Open, поэтому я чувствую, что каким-то образом помогла. Надеюсь, это может вдохновить некоторых детей в следующем поколении», — приводит слова Радукану Tennis365 с ссылкой на журнал Grazie.