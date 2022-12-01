Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану рассказала, почему её победа на US Open не является большим событием

Эмма Радукану рассказала, почему её победа на US Open не является большим событием
Комментарии

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём триумфе на Открытом чемпионате США в 2021 году.

«Победа на US Open не была большим событием для моей семьи — это было похоже на обычный вечер пятницы или субботы. После победы я изо всех сил пыталась получить корт в моём местном клубе — особого отношения вообще не было.

Горжусь победой, но не почувствую влияния, которое я оказала, пока не увижу, что тренировочные корты стали переполненными. Я встречала детей в местной начальной школе и в Национальном теннисном центре, они были так взволнованы. Федерация получила некоторые инвестиции после US Open, поэтому я чувствую, что каким-то образом помогла. Надеюсь, это может вдохновить некоторых детей в следующем поколении», — приводит слова Радукану Tennis365 с ссылкой на журнал Grazie.

Медведев и Рублёв выходят из отпуска уже в декабре! Феерическое расписание предсезонки Медведев и Рублёв выходят из отпуска уже в декабре! Феерическое расписание предсезонки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022