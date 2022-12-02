Осака оригинально поздравила сборную Японии с выходом из группы на ЧМ-2022

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала пост в соцсетях, в котором поздравила футбольную сборную Японии с сенсационным выходом из группы на чемпионате мира – 2022 в Катаре.
Теннисистка выложила фотографию с игроками сборной, у которых пририсованы головы из японских аниме про ниндзя.
Фото: соцсети Наоми Осаки
Наоми Осака является победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде. В 2018 году она стала первой чемпионкой «Большого шлема» из Японии, обыграв в финале US Open Серену Уильямс. В 2020 году Осака стала первой за 25 лет победительницей Открытого чемпионата США, которая смогла выиграть финальный матч после проигранного первого сета, — японка одолела представительницу Белоруссии Викторию Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3. В сентябре 2021 года спортсменка объявила о намерении взять паузу в карьере.
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