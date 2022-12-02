Диана Шнайдер назвала игроков, которые могут заменить Федерера, Надаля и Джоковича

109-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, кто из нынешних теннисистов в будущем может заменить легендарных Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Как восприняла новость о завершении карьеры Федерера? На самом деле понимала, что всё-таки он уже в возрасте, да и молодое поколение на подходе, а физически тяжело — человек столько всего достиг. И я, наверное, была даже рада за него, что он уходит с величайшей карьерой, такой вклад внёс в теннис. И хорошо, что человек наконец может выдохнуть и отдохнуть. Мне сейчас интересно, что будет дальше с Алькарасом. Потому что он 2003 года, старше меня всего лишь на год — первая ракетка, чемпион ТБШ. Не перегорит ли? Будет так же дальше играть? Он интересный персонаж. Новое Big-3? Мне нравится, как они играют с итальянцем Янником Синнером.

Руне? Да, думаю, он тоже может. Я, кстати, его достаточно хорошо знаю с юниорского тура. Возможно, как раз эта тройка и собралась», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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