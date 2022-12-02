Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Пол Аннакон рассказал о главном плюсе работы с Сампрасом, Федерером, Фритцем

Тренер Пол Аннакон рассказал о главном плюсе работы с Сампрасом, Федерером, Фритцем
Комментарии

Бывший американский теннисист, а ныне тренер Пол Аннакон рассказал о знаниях, которые он получает во время работы с теннисистами высокого уровня.

«Удивительная вещь в тренерской работе заключается в том, что можно узнавать что-то новое от каждого игрока. Можно учиться большему, чем они учатся у тебя. Мне так повезло работать с Питом Сампрасом, Роджером Федерером, Слоан Стивенс, Тимом Хенмэном, а теперь и Тейлором Фритцем, и каждый опыт абсолютно новый. Я узнаю много нового с Тейлором Фритцем о тех вещах, в которых купался ранее. Думаю, что коучинг — одна из самых поучительных вещей, которыми вы можете заниматься. Ваш мозг должен быть губкой, готовой впитывать новую информацию», — приводит слова Аннакона Sportskeeda.

Медведев и Рублёв выходят из отпуска уже в декабре! Феерическое расписание предсезонки Медведев и Рублёв выходят из отпуска уже в декабре! Феерическое расписание предсезонки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022