Тренер Пол Аннакон рассказал о главном плюсе работы с Сампрасом, Федерером, Фритцем
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Бывший американский теннисист, а ныне тренер Пол Аннакон рассказал о знаниях, которые он получает во время работы с теннисистами высокого уровня.
«Удивительная вещь в тренерской работе заключается в том, что можно узнавать что-то новое от каждого игрока. Можно учиться большему, чем они учатся у тебя. Мне так повезло работать с Питом Сампрасом, Роджером Федерером, Слоан Стивенс, Тимом Хенмэном, а теперь и Тейлором Фритцем, и каждый опыт абсолютно новый. Я узнаю много нового с Тейлором Фритцем о тех вещах, в которых купался ранее. Думаю, что коучинг — одна из самых поучительных вещей, которыми вы можете заниматься. Ваш мозг должен быть губкой, готовой впитывать новую информацию», — приводит слова Аннакона Sportskeeda.
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