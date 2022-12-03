Кирьос отреагировал на информацию о том, что половина топ-100 использует препараты от СДВГ

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на публикацию американского журналиста Бена Ротенберга по поводу злоупотребления теннисистами терапевтическими исключениями.

Ротенберг со ссылкой на игрока ATP утверждает, что примерно половина топ-100 использует препараты от СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) «не для того, чтобы лучше справляться с домашней работой».

«Лол, не я», — ответил Ротенбергу Кирьос.

Ранее бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско был дисквалифицирован на два месяца. Он забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от СДВГ и сдал положительный допинг-тест на метилфенидат.