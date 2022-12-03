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Винус Уильямс заявила, что готовится вернуться в теннис

Винус Уильямс заявила, что готовится вернуться в теннис
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс намекнула на своё возможное возвращение в теннис.

«Многие люди спрашивали меня о моём возможном возвращении. Я люблю теннис и хотела бы снова сыграть. Дам вам знать, когда именно.

Честно говоря, я много раз выходила на корт. Например, сразу после парного матча, который мы сыграли на US Open, я сразу же забронировала корт в Нью-Йорке и посещала буквально каждую тренировку.

Я работаю над многими вещами — в основном над своим ударом справа. Вероятно, среди самого важного — моя подача. Считаю, что каждому теннисисту просто необходимо владеть хорошей и сильней подачей.

Я также работала над резаными ударами. Ранее использовала их примерно раз в год, а вчера, только за одну игру, около четырёх раз. Это был мировой рекорд для меня», — приводит слова Уильямс Sprortskeeda.

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