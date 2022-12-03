«Верили и ждали». Мыскина — о попадании Кудерметовой и Касаткиной в топ-10
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о попадании Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA, Кудерметова — девятое
«Веронику я вообще знаю очень давно, первый раз её видела в сборной, когда ей было 16 лет. Верила, что у неё всё может получиться и сложиться. Даша тоже была звездой и юношеского тенниса. Помню, когда на турнире в Санкт-Петербурге директор дала ей уайлд-кард, чтобы она начала здесь свой путь. Мы все знали, что они могут играть очень хорошо. Просто верили и ждали», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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