Касаткина и Забияко скандируют «Месси» после его гола Австралии на ЧМ по футболу

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новое видео на своей странице в социальных сетях. Восьмая ракетка мира показала, как вместе с фигуристкой Натальей Забияко поддерживает сборную Аргентины в матче чемпионата мира по футболу. Команда Месси одержала победу над австралийцами в матче 1/8 финала мундиаля.
Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Дарья Касаткина не вышла из группы на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Российская теннисистка встречалась с представительницей Франции Каролин Гарсией в матче за выход в полуфинал соревнований, однако на решающем тай-брейке уступила сопернице.
Затем Гарсия выиграла турнир, в финале одолев белоруску Арину Соболенко. В парном разряде титул завоевали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, которые в финальном противостоянии победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.
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