Азаренко восхитилась игрой Месси в 1/8 финала ЧМ-2022. Дель Потро отреагировал

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко эмоционально отреагировала на игру аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года по футболу, который проходит в Катаре. Азаренко является фанаткой футболиста.

Напомним, гол Месси помог Аргентине обыграть сборную Австралии (2:1) и выйти в четвертьфинал мундиаля, где команда встретится со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

«Меееееееесиииииии», — написала Азаренко в своих социальных сетях.

На пост Азаренко отреагировал чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро. «Давай, Вика! Продолжай в том же духе», — написал дель Потро.