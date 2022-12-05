Мартина Хингис опубликовала редкое фото с повзрослевшей дочкой
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, швейцарская теннисистка Мартина Хингис опубликовала в социальных сетях милое фото с повзрослевшей дочкой Лией.
«Погружаемся в праздничное настроение! Я так счастлива увидеть первый снег в этом году!» — подписала фото Хингис.
Фото: из личного архива Мартины Хингис
В конце лета стало известно, что Хингис разводится с мужем и отцом Лии спортивным врачом Харальдом Леманом. Они заключили брак летом 2018 года. Для 41-летней Хингис это второй развод. С 2010 по 2013 год она была замужем за французским конкуристом Тибо Ютином.
Мартина официально завершила профессиональную карьеру в 2017 году на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Сингапуре.
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