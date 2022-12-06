39-летняя Ким Клейстерс обыграла Лейлу Фернандес в рамках выставочного турнира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс обыграла канадку Лейлу Фернандес (40-я ракетка мира) в рамках выставочного турнира в Орландо (штат Флорида, США).

39-летняя Клейстерс обыграла Фернандес со счётом 7:5. В мужском разряде встретились американцы Джек Сок и Сэм Куэрри. Победу одержал Сок со счётом 6:3. Третий матч прошёл в миксте. Джек Сок в паре с Лейлой Фернандес обыграли Клейстерс и Куэрри со счётом 7:6 (7:3).

«Я очень рада разделить корт с Джеком. Он смешной и действительно заставляет меня смеяться. Мне просто понравилось играть с ним. Очень рада, что смогла разделить корт с Сэмом и Ким, которые являются легендами игры. Они удивительные люди. Это был отличный день», — приводит слова Фернандес Sportskeeda.