Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

39-летняя Ким Клейстерс обыграла Лейлу Фернандес в рамках выставочного турнира

39-летняя Ким Клейстерс обыграла Лейлу Фернандес в рамках выставочного турнира
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс обыграла канадку Лейлу Фернандес (40-я ракетка мира) в рамках выставочного турнира в Орландо (штат Флорида, США).

39-летняя Клейстерс обыграла Фернандес со счётом 7:5. В мужском разряде встретились американцы Джек Сок и Сэм Куэрри. Победу одержал Сок со счётом 6:3. Третий матч прошёл в миксте. Джек Сок в паре с Лейлой Фернандес обыграли Клейстерс и Куэрри со счётом 7:6 (7:3).

«Я очень рада разделить корт с Джеком. Он смешной и действительно заставляет меня смеяться. Мне просто понравилось играть с ним. Очень рада, что смогла разделить корт с Сэмом и Ким, которые являются легендами игры. Они удивительные люди. Это был отличный день», — приводит слова Фернандес Sportskeeda.

«Маша называет меня дядя Ник». Умер великий тренер Шараповой, Курниковой и других топов «Маша называет меня дядя Ник». Умер великий тренер Шараповой, Курниковой и других топов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022