«Маша называет меня дядя Ник». Умер великий тренер Шараповой, Курниковой и других топов

Ник Боллетьери построил лучшую теннисную академию в мире и воспитал не одно поколение чемпионов. Как это было?

Ника Боллетьери все знали как кудесника из Флориды, который из человека без каких-либо профессиональных навыков превратился в самого влиятельного тренера в мире тенниса. Его спортивная академия — самая престижная школа для молодых спортсменов, мечтающих о славе и кубках крупнейших турниров.

За долгие годы жизни специалист воспитал не одно поколение чемпионов, среди которых были Мария Шарапова, Анна Курникова, Андре Агасси, сёстры Уильямс и другие.

Уход Боллетьери — невероятная потеря для мирового спорта. Легендарный наставник ушёл из жизни 4 декабря в возрасте 91 года. В память о нём вспоминаем его великую историю.

Тренер, который не знал правил, но имел призвание

На протяжении всей жизни Ник Боллетьери доказывал, что нет нерешаемой проблемы, если верить в себя и постоянно двигаться вперёд. Это знание, которое он впоследствии передавал своим ученикам, пришло к нему ещё в молодости, когда Боллетьери вместе с семьёй выживал на несколько долларов в неделю — именно столько платили за частные уроки на корте в парке его дяди. Но преданность своему делу была так сильна в Нике, что он продолжал работать, даже не имея профессиональных навыков. Наставник признавался, что в начале пути он вовсе не знал правил тенниса.

«Я учился на юрфаке университета Майами. Мне не хватало денег на бензин, к тому же я был женат и у меня был сын. Вот я и начал учить людей играть в теннис. Правда, сам я тогда даже правил не знал», — рассказывал он.

Боллетьери помогала его первая жена Филис, которая ходила по другим кортам Майями и подглядывала за опытными тренерами, передавая особенности их методики мужу. Так Ник постепенно учился, а заодно ставил на ноги ещё не оперившихся юнцов, пока его не заметил тренер по американскому футболу Винс Ломбарди. Он разглядел в наставнике талант и помог ему организовать первый летний теннисный лагерь в Висконсине.

«Винс посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, ты принадлежишь детям». Эти слова я вспомнил, когда остался без работы через пару лет», — вспоминал Боллетьери.

Жёсткая дисциплина во благо и индивидуальный подход

Предприятие специалиста оказалось успешным: в 1978 году он смог построить теннисный клуб во Флориде, а через три года появилась и знаменитая на весь мир Академия Ника Боллетьери. Внезапный успех Джимми Ариаса, который в 19 лет стал пятой ракеткой мира и дошёл до полуфинала US Open, обеспечил кредит доверия к его тренеру. В школу-интернат Боллетьери потекли таланты из разных стран в надежде стать настоящими звёздами тенниса.

Ник Боллетьери Фото: Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG via Getty Images

Методика наставника позволяла этому случиться, но условия были суровы. В первую очередь в академии существовала жёсткая дисциплина, за нарушение которой сулило серьёзное нарушение. Воспитанникам Ника запрещалось даже жевать жвачку и играться инвентарём, но, по признанию руководителя, это было необходимо:

«Нам приходилось держать детей в страхе, потому что мы сами боялись их — столько малышни вдали от дома. Они бы просто взорвали это место», — говорил он.

К тому же было важно взрастить в будущих спортсменах психологическую устойчивость. Боллетьери позиционировал себя не только как тренера, но и как мотиватора личностного роста. Он отдельно работал с каждым учеником, полностью раскрывая его потенциал.

Боллетьери сделал из Шараповой и Агасси звёзд тенниса

Перечислять всех звёздных учеников Ника можно бесконечно. Тренер дал шанс Андре Агасси, который не отличался спокойным нравом, и тот построил прекрасную карьеру. Мария Шарапова, ставшая королевой тенниса, тоже обязана своими успехами Боллетьери.

«Она ненавидела проигрывать. Когда была совсем маленькой, после неудачи ударялась в слёзы. Потом подросла и научилась переламывать ход встречи. Во время игры заводила себя на глазах — боевым криком, жестами. Сама с каждым геймом прибавляла, а вот соперницы «сдувались». По части управления своими эмоциями по ходу матча, думаю, Шараповой в женском теннисе сегодня нет равных», — так описывал россиянку специалист.

После завершения обучения в академии Шарапова и Боллетьери сохранили тёплые отношения:

«Иногда она по старой памяти заезжает к нам. Маша называет меня «анкл Ник» — дядя Ник», — говорил тренер.

Не обделял вниманием он и Анну Курникову, которая, по его словам, привнесла в игру сексуальность. Трудолюбие теннисистки привлекало Ника, который всё время оставался с ней на дополнительных тренировках, где оттачивал её мастерство.

Уход такого великого человека — потеря для всего мира тенниса. Но память о нём будет жить вечно, пока академия Боллетьери продолжает работать, а его бывшие ученики делятся методиками легендарного тренера со своими воспитанниками.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Ника Боллетьери.