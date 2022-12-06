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Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании перед матчем с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022

Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании перед матчем с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в социальных сетях поддержал сборную Испании, которая в данный момент борется с командой Марокко за выход в четвертьфинал чемпионата мира – 2022.

«К матчу готов! Вперёд, Испания!» — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Следить за ходом матча Испания — Марокко можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Испанцы на групповом этапе выступали в группе Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии (проиграли в 1/8 финала), но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.

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