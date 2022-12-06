Наоми Осака посетила вечернее шоу на ТВ в экстравагантном образе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака посетила позднее шоу со Стивеном Кольбером, где, в частности, представила свою первую книгу «Как играют чемпионы».
Отметим, что данная книга стала первым издательским проектом собственной продюсерской компании Осаки. Наоми написала автобиографию, которая должна поддержать молодых девушек в спорте.
Фото: из личного архива Наоми Осаки
Фото: из личного архива Наоми Осаки
Осака провалила последний в 2022 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество со своим многолетним наставником, бельгийцем Вимом Фиссеттом.
- 6 декабря 2022
-
19:57
-
19:23
-
18:24
-
18:13
-
16:49
-
15:20
-
14:43
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:01
-
13:40
-
13:35
-
13:15
-
12:57
-
12:50
-
11:53
-
10:41
-
09:54
-
09:41
- 5 декабря 2022
-
23:49
-
22:23
-
21:12
-
19:37
-
18:47
-
18:27
-
16:12
-
15:26
-
14:00
-
12:35
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:05
-
10:55