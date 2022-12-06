Наоми Осака посетила вечернее шоу на ТВ в экстравагантном образе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака посетила позднее шоу со Стивеном Кольбером, где, в частности, представила свою первую книгу «Как играют чемпионы».

Отметим, что данная книга стала первым издательским проектом собственной продюсерской компании Осаки. Наоми написала автобиографию, которая должна поддержать молодых девушек в спорте.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Осака провалила последний в 2022 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество со своим многолетним наставником, бельгийцем Вимом Фиссеттом.