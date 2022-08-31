Богатейшая теннисистка планеты отлетает на старте US Open. Осака ещё не пережила скандал?

Наоми Осака вылетела с US Open ещё толком и не начав его: в первом круге её остановила Даниэль Коллинз — 6:7 (5:7), 3:6. Сенсация ли это? Навряд ли. Скорее, для американки и финалистки Australian Open — 2022 посев оказался неудачным. Она-то — 19-я в мире и настраивалась на более удобный жребий.

Так что даже одного эйса против девяти у Наоми при обилии невынужденных (19 против 24 у американки) и меньшем количестве активно выигранных мячей, что парадоксально, хватило Коллинз для выхода во второй круг. Стоит ли удивляться, ведь Наоми после скандала на «Ролан Гаррос» — 2021 сыграла всего 13 турниров, а за год она лишь однажды была в финале — в Майами уступила Иге Свёнтек. В основном же она коллекционирует поражения в первых и вторых кругах.

Но, кажется, спонсоров это не волнует. Девушка до сих пор является самой богатой теннисткой мира, заработав на своих неудачах $ 55 млн по контрактам и только $ 5 млн призовых за 12 месяцев 2021-го. И, кстати, в этом списке она бьёт свои же рекорды. Почему же никто не отворачивается от японки?

Конечно, тут важен бэкграунд, а он очень яркий. Год назад она отказалась участвовать в пресс-конференциях во время «Ролан Гаррос», чтобы защитить свои самооценку и психическое здоровье. После получила внушительный штраф и угрозу отстранения в случае повторения инцидента. В ответ Осака решила вообще сняться, опубликовав пронзительное заявление. Она призналась, что сталкивалась с депрессией и тревожностью.

Даниэль Коллинз Фото: Sarah Stier/Getty Images

На этот шокировавший тогда многих шаг она пошла менее чем через год, как объявила о намерении покинуть Цинциннати в знак протеста против убийства Джейкоба Блейка — позднее, на USO, она надевала маски с именами темнокожих жертв полицейской жестокости.



«Год или два назад социальная ответственность занимала шестое или седьмое место в списке проблем, которые беспокоили бренды, а теперь она поднялась на первую или вторую строчку, — говорит лектор Колумбийского университета Джо Фаворито. — Бренды хотят знать, что делают [спортсмены]».

Наверное, поэтому четырёхкратная чемпионка «Шлемов» дружит с Nike, GoDaddy, Hyperice, Levi’s, Nissan, Nissin Foods, Google, Louis Vuitton и ещё с десятками крутых брендов. Она владеет пакетами акций BodyArmor и Hyperice, а также стала инвестором профессиональной женской футбольной команды North Carolina Courage. А ещё успевает вести собственное PR-агентство, первым клиентом которого стал Ник Кирьос.

Тем более она молода, в ней сплелись разные культуры (её мать — японка, а отец — американец гаитянского происхождения), она популярна — и потому находилась в центре всеобщего внимания ещё до яростной борьбы за социальную справедливость. Сегодня она не иначе, как икона спортивного маркетинга. Поэтому её спонсорские контракты не содержат условий о снижении гонорара, если время на корте окажется ограничено, в отличие от большинства контрактов теннисистов.

Наоми Осака Фото: Sarah Stier/Getty Images

Да и в откровении скорее видят ценность, нежели проблему. В последние годы психологические трудности стали чаще обсуждаться в спорте, и многие звезды, в том числе Кевин Лав, Майкл Фелпс, Лиз Кэмбидж и Симона Байлз, делились личным опытом.



Так что даже очередное неприятное поражение на старте «Шлема» не скажется ни на цент на чемпионке. База топовых спонсоров скорее оправдает это ещё не прошедшей психологической травмой, нежели отсутствием формы.