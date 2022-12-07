Кэмерон Норри: моя главная цель — быть № 1 в мире

27-летний британский теннисист Кэмерон Норри рассказал о своей главной цели.

«Сейчас на меня устремлено гораздо больше глаз. Отправляясь в Уимблдон первой ракеткой своей страны, я чувствую, насколько известен в Великобритании. Но для меня это не самая главной цель. Главная цель — быть № 1 в мире. Есть ещё 13 игроков, которые лучше меня. Мне есть куда расти и есть что улучшить», — приводит слова Норри Еurosport.

Ранее Кэмерон Норри рассказывал, в чём ему нужно стать лучше. «Например, я мог бы поработать над общей скоростью мяча, сильнее бить справа и лучше попадать в свои точки на подаче. Считаю, что играю лучше всего, когда больше иду вперёд. Я чувствую, что могу быть ещё более жёстким игроком», — сказал британец.