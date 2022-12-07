19-летняя Эмма Радукану в шикарных платьях поучаствовала в фотосессии для Dior

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану поделилась снимками с фотосессии от Dior.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира. Последние турниры сезона Эмма Радукану пропустила из-за травмы запястья.
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