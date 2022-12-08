Рублёв на решающем тай-брейке уступил Вавринке на турнире в Саудовской Аравии

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) проиграл представителю Швейцарии Стэну Вавринке (149-й номер мирового рейтинга) на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Вавринка оказался сильнее своего соперника со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 10:6. Швейцарец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету российского теннисиста один эйс, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Стэн Вавринка встретится либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с россиянином Даниилом Медведевым.
Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие.
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