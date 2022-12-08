Тарпищев считает, что организаторы Уимблдона обязаны допустить россиян на турнир

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном участии российских теннисистов в турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.
«Они обязаны допустить российских теннисистов, если снова не хотят потерять очки. Это решение профессиональных организаций — ATP и WTA». — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее сообщалось, что организаторы турнира могут пересмотреть свою позицию относительно участия российских и белорусских теннисистов. Спортсменам может быть предложена возможность сыграть под нейтральным флагом.
В этом году участники Уимблдона остались без рейтинговых очков, а Ассоциация лаун-тенниса (LTA) была оштрафована ATP более чем на $ 1 млн за исключение минувшим летом российских и белорусских теннисистов из турниров под своей эгидой.
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