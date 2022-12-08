Даниил Медведев прокомментировал победу над Зверевым в 1/4 финала турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о победе над представителем Германии Александром Зверевым на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.
«Конечно, Саша вернулся спустя семь месяцев, так что первый сет получился уникальным. Но вторую партию он начал уже лучше, были классные розыгрыши. Видно, что Зверев ещё вкатывается в игру, делая ошибки там, где раньше уверенно клал мяч в корт. Но это дело поправимое. И он определённо дорожит своим нахождением на корте и получает удовольствие. Я чувствую поддержку публики! Слышал с трибун «Даня», а это так по-русски — сокращают имя. Увидимся завтра», — сказал Медведев в интервью на корте.
В полуфинале турнира в Саудовской Аравии россиянин встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, который в четвертьфинале одолел Андрея Рублёва.
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