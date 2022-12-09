«Это было нелегко переварить». Даниил Медведев высказался о поражении в финале AO-2022

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в финале Australian Open 2022 года от испанца Рафаэля Надаля.
«Это один из тех матчей, которые я не перематывал, потому что, как мне показалось, он просто слишком хорошо играл. Я вел 40:0 и мог бы сыграть лучше, но матч ускользнул от меня не из-за этого. В тот день он был очень хорош, особенно с развитием матча. Для меня Australian Open в целом был непростым, но я люблю Австралию и с нетерпением жду, как всё пройдёт в следующем году.
Я дважды выходил в финал и показывал там отличные результаты. У меня хорошие воспоминания об Австралии, но финал дался мне нелегко. Я был разочарован не столько поражением с теннисной точки зрения, сколько поражением со счёта 2:0 по сетам. Это было нелегко переварить.
Я не знаю, как это на меня повлияло и влияет ли до сих пор, понятия не имею. Мне кажется, что я давным-давно оставил это далеко позади, но никогда не знаешь, может, оно сидит где-то очень глубоко внутри. Единственное, что я могу делать, – это работать над психологией и подготовиться к следующему Australian Open», — цитирует Медведева Eurosport.
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