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Стэн Вавринка — о победе над Рублёвым: для своего возраста я играю не так уж и плохо

Стэн Вавринка — о победе над Рублёвым: для своего возраста я играю не так уж и плохо
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Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в рамках четвертьфинала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«После поражения в первом сете мне хотелось играть более агрессивно. Для своего возраста я играю не так уж и плохо. Я много работал и сегодня показал хороший теннис. Надеюсь, так будет и в полуфинале», – цитирует Вавринку пресс-служба турнира.

37-летний Вавринка обыграл Рублёва со счётом 6:7 (3:7), 6:2 [10:6]. В полуфинале Стэн Вавринка встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие.

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