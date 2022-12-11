Касаткина завела телеграм-канал, заявив, что ждёт в подписчиках Романа Терюшкова
Поделиться
Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина создала собственный телеграм-канал.
«Ребята, всем привет! Очень захотелось пообщаться со всеми вами, поэтому создала этот канал. Пишите, что вам будет интересно узнать, какие темы, формат и т.д. Будем на связи!, – написала 25-летняя спортсменка.
Кроме того, Дарья пошутила: «Жду в подписчиках [депутата Госдумы РФ Романа] Терюшкова».
Напомним, что в конце сентября Роман Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта в связи с её высказываниями о потенциальной смене гражданства и моральным обликом.
Касаткина является победительницей пяти турниров WTA. В этом сезоне россиянка также принимала участие па Итоговом чемпионате.
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
05:47
- 10 декабря 2022
-
22:05
-
19:17
-
14:53
-
14:35
-
13:51
-
13:16
-
12:47
-
12:15
-
11:49
-
11:31
-
11:22
-
10:32
-
10:18
-
10:16
-
09:17
- 9 декабря 2022
-
21:56
-
21:24
-
17:52
-
17:50
-
16:09
-
15:25
-
14:44
-
13:58
-
13:47
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
11:54
-
11:50
-
11:15
-
10:30
-
10:28
-
09:54
-
09:50
Партнерский контент