Касаткина завела телеграм-канал, заявив, что ждёт в подписчиках Романа Терюшкова

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина создала собственный телеграм-канал.

«Ребята, всем привет! Очень захотелось пообщаться со всеми вами, поэтому создала этот канал. Пишите, что вам будет интересно узнать, какие темы, формат и т.д. Будем на связи!, – написала 25-летняя спортсменка.

Кроме того, Дарья пошутила: «Жду в подписчиках [депутата Госдумы РФ Романа] Терюшкова».

Напомним, что в конце сентября Роман Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта в связи с её высказываниями о потенциальной смене гражданства и моральным обликом.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA. В этом сезоне россиянка также принимала участие па Итоговом чемпионате.