«Как приятно иметь поклонников из Госдумы». Касаткина — о новых заявлениях Терюшкова

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина иронично отреагировала на новость о том, что депутат Госдумы России Роман Терюшков просил Министерство юстиции включить её в список иноагентов.

«Как приятно иметь поклонников из Госдумы», — написала Касаткина в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смайлик в сердечках».

Напомним, в конце сентября Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта в связи с её высказываниями о потенциальной смене гражданства и моральным обликом.

25-летняя Касаткина является победительницей шести турниров WTA. В прошедшем сезоне Дарья продемонстрировала свой лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема» — дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос».