Ига Свёнтек стала «Игроком 2022 года» по версии WTA, россиянок в списке лауреатов нет
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона.
Игрок года: первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open 2022 года Ига Свёнтек (Польша).
Пара года: первые ракетки мира, чемпионки Australian Open, Уимблдона и US Open чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Прогресс года: бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, из-за пределов топ-80 поднявшаяся в топ-20 и выигравшая два одиночных титула на уровне WTA.
Новичок года: 27-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая.
Возвращение года: полуфиналистка Уимблдона немка Татьяна Мария, вернувшаяся в тур после рождения второго ребёнка.
Тренер года: Дэвид Уитт, работающий с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
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