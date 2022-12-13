Надаль впервые выиграл награду ATP как любимый игрок фанатов. Федерер получал её 19 раз

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала раскрывать результаты ежегодного голосования.

Любимым игроком среди теннисных болельщиков впервые в карьере стал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Примечательно, что с 2000 года данную награду получили лишь три теннисиста – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (19 раз подряд), двукратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин (дважды) и трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен.

Любимой парой среди болельщиков стали победители Открытого чемпионата Австралии — 2022 австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.