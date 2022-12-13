Бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро сообщила, что ждёт ребёнка

Бывшая шестая ракетка мира, чемпионка двух турниров WTA испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что ждёт ребёнка. Испанка находится на третьем месяце беременности.
«Уже 12 недель величайшей радости привнести новую жизнь в мир. Беременность протекает нормально. Это прекрасная новость», — написала Суарес-Наварро в своих социальных сетях.
Напомним, в апреле 2021 года теннисистка окончательно вылечилась от лимфомы Ходжкина (рака лимфатической системы) Диагноз Карле поставили в сентябре 2020-го.
Отметим, что после болезни Карле удалось вернуться на корт. Испанка исполнила свою мечту и выступила на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Там Карла в первом круге неожиданно обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Во втором – уступила чешке Каролине Плишковой.
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