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Каким теннисистом был Николай Озеров: чемпион в 12 лет, учёба у Анри Коше, игры во время войны, травля чиновников

«Дядя, дай поиграть ракеточку». Век тенниса с легендарным Николаем Озеровым
Екатерина Авдонина Даниил Сальников
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Каким теннисистом был Николай Озеров
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К столетию великого спортсмена и комментатора вспоминаем байки и истории о нём.

Николай Озеров — выдающаяся личность в мире спорта. Он не только вывел на новый уровень искусство комментирования футбольных и хоккейных матчей в СССР, болея за страну с трибун, но и сам завоевал десятки важнейших наград. Причём играл Озеров как в футбол, так и в теннис. С ракеткой в руке он был практически непобедим. В день, когда великому спортсмену исполнилось бы 100 лет, вспоминаем его удивительную историю.

«Соседский мальчишка» выиграл чемпионат Москвы

Любовь к теннису у Коли Озерова появилась довольно рано: в девять лет он бродил по окрестностям подмосковной станции Загорянка в поисках возможности почеканить мяч о ракетку. Её ему дал один из старейших жителей посёлка Василий Михайлович, который воспитал целый ряд известных спортсменов. Занимаясь под руководством специалиста, Николай быстро прогрессировал в технике, но останавливаться на достигнутом не собирался. Юный спортсмен отличался невероятным трудолюбием: целыми днями пропадал на теннисном корте и донимал прохожих одной и той же фразой: «Дядя, дай поиграть ракеточку».

Его усилия не прошли даром: в 12 лет он уже отправился на первенство Москвы, где вышел в финал с Семёном Белиц-Гейманом и дважды победил его.

«Я увидел соревнования лучших мастеров тенниса на кортах ЦДКА, увидел и… заболел, заболел не только в переносном, но и в буквальном смысле слова. Приехал в Загорянку, и меня уложили в кровать с высокой температурой. Ночью я метался в бреду, мне казалось, что гигант Негребецкий своими сокрушительными ударами ломает стены. И Борис Новиков точно бьёт в линию. И кручёный мяч Кудрявцева я не в состоянии отбить — он всё время перепрыгивает через меня. Как только я поправился, стал регулярно посещать теннисные корты ЦДКА. Начались мои «теннисные университеты», — так описывал те годы сам Озеров в своей автобиографической книге «Всю жизнь за синей птицей…»

Озеров на корте

Озеров на корте

Фото: Из личного архива Озерова

Признание «мушкетёра»: «Из этого толстяка выйдет толк»

Николай продолжал совершенствоваться и однажды попал в поле зрения одного из четырёх знаменитых французских «мушкетёров» тенниса Анри Коше. Французский чемпион мира сразу увидел потенциал в советском игроке, который принимал участие в его мастер-классах, и сказал: «Из этого толстяка выйдет толк». Специалист не ошибся: за теннисную карьеру Озеров собрал 170 чемпионских титулов.

«Я понял, что в теннис играют не только руками, что это интересная творческая борьба. Как в шахматной партии, здесь необходимо переиграть соперника, перехитрить его, обмануть, заставить вести борьбу в невыгодных условиях», — объяснял Озеров в своей книге.

Всю жизнь Николай считал Коше одним из своих наставников, научившим его мышлению на корте, и не отрёкся от учителя, когда в конце 1950-х годов того критиковали за связь с коллаборационистским правительством Виши.

Николай Озеров в игре

Николай Озеров в игре

Фото: РИА Новости

Навеки красно-белый

В 1939 году Озеров выиграл чемпионат СССР среди юношей и отправился на чемпионат Москвы среди мастеров. Там ему было суждено сыграть с Юрием Блиохом, которого Николай легко одолел. На кураже от победы он практически не заметил остальных соперников и пробился в финал, где его оппонентом стал Борис Новиков. Озеров потерпел сокрушительное поражение, но спустя год взял реванш, поставив красивую точку в сотрудничестве со спортивным обществом «Локомотив». Вот так писал про теннисиста Озерова известный в те годы спортивный журналист Александр Виттенберг: «Озеров пошёл своим путём. Он не стал подражать Новикову, его сильной, точной, волевой, но однообразной игре. Да он и не мог этого сделать по складу своей натуры. Игра Новикова напоминала работу, в ней не было вдохновения, а Озеров хотел играть. Он понял: для того чтобы хорошо играть в матче, надо много работать до матча. И он стал работать. Он совершенствовал свою игру, отшлифовывал свои удары, проводил целые дни на площадке и не уходил до тех пор, пока у него не получались безошибочно те удары, которые он тренировал».

Впоследствии Николай перешёл в «Спартак», представляя который выиграл свой первый взрослый чемпионат по теннису в 1941 году. И с тех пор Озеров навеки остался с красно-белыми.

Николай Озеров

Николай Озеров

Фото: Батанов Александр/ТАСС

Теннис во время войны

С приходом войны Озеров рвался на фронт, но вместо этого остался в Москве, чтобы поддерживать бодрость духа граждан в тяжёлый период. В Москве тогда осталось всего лишь три теннисиста, включая Озерова. Спортсменов стали возить на мотоцикле с одного стадиона на другой, чтобы они сыграли друг с другом. Эти матчи транслировались по радио на всю Москву каждое воскресенье. Тогда же за участие в этих поединках решено было присвоить Озерову звание мастера спорта (а это давало возможность получить продовольственную карточку научного работника). Однако встал вопрос: можно ли присуждать это звание такому юному спортсмену. В итоге Озеров всё-таки стал мастером спорта, а на его продовольственную карточку потом питался весь курс ГИТИСа, куда он поступил перед войной.

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Хитрость с тюбетейкой

Не только прекрасной техникой брал награды Николай, но порой и хитростью. Одним из любимых психологических приёмов теннисиста был трюк с поношенной тюбетейкой, мол, надевал её игрок только в те моменты, когда относился к матчу со всей серьёзностью. Рассерженное лицо и целое театральное представление на бровке безотказно действовали на соперников, которые теряли уверенность, а заодно и свои медали. «Мне казалось, что тюбетейка — мой талисман, — вспоминал теннисист. — Однажды во время игры на Украине я бросил шапочку помощникам и попросил смочить её водой. Жара стояла страшная! И доиграл я уже без неё. И что вы думаете?! Проиграл! Как тут не поверить в талисманы!»

Кстати, Озеров был ужасно суеверен. Если он выигрывал матч в какой-то тенниске, то играл в ней потом все последующие встречи. И на стадион, пока выигрывал, ходил одной и той же дорогой.

Горькое поражение из-за девушки

Озеров признавался, что он — человек настроения, и порой одно неверное слово могло ввести его в транс, который заканчивался горьким поражением. Именно это произошло во время встречи с Эдуардом Негребецким в Ленинграде. Николай поссорился с любимой девушкой накануне матча, что лишило его всяких сил бороться.

«Я был влюблён в одну девушку, собирался жениться. Она была со мной на матче в Ленинграде. От одного её взгляда сил на корте прибавлялось втрое. Но моя подруга стала ревновать меня, подозревая, что я хожу на свидания. За час до решающего матча, когда я готовился к финалу с Эдиком, открылась дверь, вошла она и сказала самую злую фразу, какую только могла сказать в тот момент: «Всё равно проиграешь». Весь матч я не мог отделаться от этой фразы. Проиграв, я перепрыгнул через сетку, расцеловал Негребецкого и убежал к Неве. Слёз моих никто не видел. Но они были. Было очень горько…» — делился воспоминаниями Озеров.

Николай Озеров и Эдуард Негребецкий

Николай Озеров и Эдуард Негребецкий

Фото: Из личного архива Озерова

Театр мешает теннису?

Трудным испытанием для теннисиста стали и серьёзные разногласия с председателем Спорткомитета СССР Николаем Романовым, который полагал, что Озеров слишком много времени уделяет работе в театре. Министр говорил: «Вот будет тебе 50 лет, тогда и будешь артистом, а на сегодняшний день ты нужен стране как теннисист и потрудись выполнять свои обязанности». Однажды супруга министра уговорила его сходить в театр, а именно — во МХАТ, на спектакль «Домби и сын», где играл и Озеров. По слухам, все актёры театра весь спектакль следили за реакцией Романова на игру Озерова. И о чудо! После этого Романов никогда больше не говорил Озерову, чтобы он бросил театр.

Травля чиновников и красивая точка в карьере

В 1951 году спортсмен вернул себе звание чемпиона страны, восстановившись после травмы мениска. Ещё через пару лет он вновь взял золото и решил, что пора завершать профессиональную карьеру. С этого момента отношение к Озерову со стороны советских чиновников изменилось: теннисиста упрекали в безалаберности, недостойном поведении и всячески пытались принизить его достижения. Николая вызывали на тренерский совет, писали нелицеприятные статьи в газетах.

В 1953 году Озеров отправился в Киев на национальное первенство. Он знал, что за проигрыш его обязательно разнесут во всех СМИ, но теннисист не позволил этого сделать. Он победил во всех соревнованиях — личных, парных и смешанных. Когда он позвонил в Москву, прямо в больницу, где лежал его отец, то услышал, кроме поздравлений: «Хватит, славу ты уже познал, займись делом! МХАТ, радио, телевидение». Озеров так и сделал. На этот раз его уже не удерживали в теннисе. А через несколько месяцев после этого отец Озерова скончался.

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Как Озеров обманул бельгийского чемпиона и обыграл его

Однако даже после завершения карьеры Озеров был не прочь взять в руки ракетку. В 1954 году Николай поехал в Бельгию вместе с футбольным «Спартаком», и на одной из тренировок произошёл забавный случай. Местный чемпион поспорил с тренером Николаем Дементьевым насчёт уровня тенниса в СССР. Наставник красно-белых предложил ему сыграть с одним из футболистов его команды, указав при этом на Озерова: «У нас не только теннисисты прекрасно играют, у нас любой футболист, взяв в руки ракетку, обыграет вас в два счёта». «Вот этот толстяк? Да он мне вообще не соперник!» — самонадеянно произнес бельгиец.

Матч в итоге состоялся, и бельгиец был явно растерян. Он пускался на самые различные ухищрения — то менял ракетку, то майку, то тапки, однако всё равно проигрывал гейм за геймом и в конце концов сдался на милость победителя.

Николай Озеров

Николай Озеров

Фото: РИА Новости

«Сначала напугай женщину»

Как вспоминала известная советская теннисистка Валерия Кузьменко, Озеров, как и все творческие личности, создавал на корте настоящий спектакль: «Николай Николаевич играл микст со многими партнёршами. Я тоже была удостоена этой чести. Несмотря на свою полноту, он был вездесущ, носился по корту как ракета, я не знала, куда бежать – Озеров был всюду. Он старался перекрыть всю площадку, импровизировал, иногда запускал свою «катюшу» (как мы шутя называли его удар справа) в партнёршу противника, которая от страха едва не падала у сетки». У Озерова это была своеобразная тактика игры в миксте: «Сначала напугай женщину, а потом разбирайся с её партнёром».

Интересно, что спустя много лет после побед Озерова на корте капитан сборной России Шамиль Тарпищев вспомнил об этой тактике на Олимпиаде в Токио, когда сразу два наших смешанных дуэта – Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублёв вышли в финал: «Здорово, конечно, что две наши пары пробились в финал, но я удивлён, если честно. Слишком много было ошибок и тактически неграмотных действий у наших игроков. В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если, конечно, хочешь выиграть. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика. Вот, бывало, Николай Николаевич Озеров как пробьёт в грудь! Та в слезах. Но не умеешь играть – не выходи на корт!»

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Изменил принципам и пожалел женщину!

Известная советская теннисистка, а ныне комментатор Анна Дмитриева вспоминала про Озерова: «Самый памятный матч для меня, когда я играла против Озерова, состоялся в Харькове. Мне было 17 лет, мы играли полуфинал турнира. Мы с партнёром проигрывали, а у пары, где играл Николай Николаевич, был матчбол. Озеров был знаменит тем, что обладал мощным ударом справа — «катюшей», как тогда говорили. Он никогда не щадил женщин в миксте, так что, когда мяч попал ему на ракетку, я ждала, что он переведёт удар на меня. Но Николай Николаевич этого не сделал. «Первый раз в жизни пожалел женщину, дурак», — с усмешкой сказал он после матча. Эта ошибка стоила Озерову победы».

Анна Дмитриева и Николай Озеров

Анна Дмитриева и Николай Озеров

Фото: Из личного архива Озерова

Когда в середине 1980-х теннис стал активно продвигаться на советском телевидении, Озеров, будучи заслуженным мастером спорта по теннису и одним из ведущих телекомментаторов страны, поддержал Анну Дмитриеву в её стремлении комментировать теннисные матчи: «Если тебе удастся подвинуть теннис на телеэкраны, я никогда не встану перед тобой. Ты будешь комментатором номер 1». Он не собирался комментировать теннис, но дал понять, чтобы я не испытывала пиетета перед его существованием. Мои первые репортажи приходил специально смотреть, обсуждал очень ласково. Никогда не критиковал», — говорила Анна Владимировна.

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