Кирьос язвительно ответил болельщикам «Лейкерс»

Финалист Уимблдона 2022 года, австралийский теннисист Ник Кирьос, который является болельщиком клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», опубликовал язвительный пост в соцсетях после поражения калифорнийского клуба в матче с «Бостон Селтикс» (118:122 ОТ).

Теннисист сделал репост записи, в которой вверху отражён счёт матча за четыре с небольшим минуты до конца встречи, когда «Лейкерс» вели 106:93, а внизу представлен окончательный счёт встречи.

«Ага, люди взрывают мой телефон до того, как игра закончится, но почему вы не хотите поговорить об этом сейчас?» — написал Кирьос.

Этим комментарием Кирьос ответил оптимистично настроенным болельщикам «Лейкерс», которые были уверены в победе команды. Сам австралиец зачастую критически высказывается об игре команды Леброна Джеймса.