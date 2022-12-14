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Кирьос язвительно ответил болельщикам «Лейкерс»

Кирьос язвительно ответил болельщикам «Лейкерс»
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Финалист Уимблдона 2022 года, австралийский теннисист Ник Кирьос, который является болельщиком клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», опубликовал язвительный пост в соцсетях после поражения калифорнийского клуба в матче с «Бостон Селтикс» (118:122 ОТ).

Теннисист сделал репост записи, в которой вверху отражён счёт матча за четыре с небольшим минуты до конца встречи, когда «Лейкерс» вели 106:93, а внизу представлен окончательный счёт встречи.

«Ага, люди взрывают мой телефон до того, как игра закончится, но почему вы не хотите поговорить об этом сейчас?» — написал Кирьос.

Этим комментарием Кирьос ответил оптимистично настроенным болельщикам «Лейкерс», которые были уверены в победе команды. Сам австралиец зачастую критически высказывается об игре команды Леброна Джеймса.

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