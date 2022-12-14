Чорич заменит Тиафо на выставочном турнире в Абу-Даби

Хорватский теннисист Борна Чорич заменит 19-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.

Тиафо не примет участия в соревновании из-за травмы, сообщает пресс-служба турнира.

В соревновании примут участие такие теннисисты, как Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Андрей Рублёв, Кэмерон Норри, а также Эмма Радукану и Онс Жабер.

Чорич является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде и занимает 26-е место в рейтинге. Напомним, он принёс единственное очко сборной Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией (1:2). Он одолел Танаси Коккинакиса — 6:4, 6:3. В 2018 году Чорич в составе своей национальной команды выиграл трофей.