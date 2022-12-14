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28-летняя Эжени Бушар поделилась солнечными фотографиями из Майами

28-летняя Эжени Бушар поделилась солнечными фотографиями из Майами
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Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото. Теннисистка провела свои выходные в Майами (штат Флорида, США).

«Отличное воскресенье», — подписала фотографии Эжени Бушар.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУШАР

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУШАР

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУШАР

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, в котором она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В данный момент Бушар занимает 323-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм.

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