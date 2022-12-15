«Спасибо, что всегда был рядом». Алькарас поздравил Ферреро с наградой «Тренер года»

Победитель Открытого чемпионата США и первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в своих социальных сетях поздравила своего тренера Хуан-Карлоса Ферреро, который стал обладателем награды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Тренер года».

«Поздравляю Хуана с наградой «Тренер года»! Никто не заслуживает этого больше, чем ты. Какой год! Спасибо, что всегда был рядом», — написал Карлос Алькарас.

Отметим, что в 2022 году 19-летний Алькарас стал лидером по сумме призовых в туре: он заработал $ 10 102 330. Юному испанцу удалось обогнать 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, на счету которого $ 9 934 582. Таким образом, Алькарас стал вторым теннисистом не из «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович), заработавшим более $ 10 млн призовых за год. В 2016 году такого результата добился британец Энди Маррей ($ 16 349 701).