Энди Маррей взял награду Артура Эша за гуманитарную помощь Украине

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей получил награду Артура Эша за благотворительную деятельность.

В середине текущего сезона теннисист сообщил, что пожертвует призовые с побед фонду UNICEF. Деятельность организации направлена на помощь украинским детям. Энди Маррей стал четвёртым теннисистом, которому удалось взять эту награду более одного раза. Британец также побеждал в этой номинации в 2014 году.

«Я думаю, что многие молодые игроки, которые занимаются подобным, кажутся хорошими парнями. Я уверен, что они станут великими послами для продвижения спорта вперед. Посоветовал бы им попытаться найти какие-то причины, которые важны для них и что-то значат для них, и попытаться распорядиться деньги, когда у них появится такая возможность», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.