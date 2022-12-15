Маррей рассказал, как начал заниматься благотворительной деятельностью для Украины

Британский теннисист Энди Маррей высказался о получении награды Артура Эша за благотворительную деятельность, направленную на помощь Украине.
«В феврале я играл на турнире в Дубае и помню, как смотрел новости, и там ходили разговоры о том, что что-то происходит между Россией и Украиной. Во время турнира в Индиан-Уэллсе я решил, что буду жертвовать свои призовые деньги до конца сезона на гуманитарную помощь UNICEF. Итоговая сумма составила чуть больше $ 630 тыс. Это придало мне дополнительную мотивацию в этом году. Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других.
Мне повезло, что я могу попытаться что-то изменить, так что, надеюсь, собранные деньги помогут некоторым пострадавшим. Я думаю, что в подобных ситуациях важно быть чутким и делать всё, что в твоих силах, чтобы помочь другим. Когда я был моложе, мне было чуть за 20, я не думал ни о чём другом, кроме тенниса. Когда становишься старше и, возможно, немного взрослеешь, то понимаешь, что есть вещи, которые важнее спорта.
Я обнаружил, что важно высказываться на определённые важные для меня темы или делать определённые вещи для благотворительных организаций, которые были важны для меня», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.
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