Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей рассказал, как начал заниматься благотворительной деятельностью для Украины

Маррей рассказал, как начал заниматься благотворительной деятельностью для Украины
Комментарии

Британский теннисист Энди Маррей высказался о получении награды Артура Эша за благотворительную деятельность, направленную на помощь Украине.

«В феврале я играл на турнире в Дубае и помню, как смотрел новости, и там ходили разговоры о том, что что-то происходит между Россией и Украиной. Во время турнира в Индиан-Уэллсе я решил, что буду жертвовать свои призовые деньги до конца сезона на гуманитарную помощь UNICEF. Итоговая сумма составила чуть больше $ 630 тыс. Это придало мне дополнительную мотивацию в этом году. Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других.

Мне повезло, что я могу попытаться что-то изменить, так что, надеюсь, собранные деньги помогут некоторым пострадавшим. Я думаю, что в подобных ситуациях важно быть чутким и делать всё, что в твоих силах, чтобы помочь другим. Когда я был моложе, мне было чуть за 20, я не думал ни о чём другом, кроме тенниса. Когда становишься старше и, возможно, немного взрослеешь, то понимаешь, что есть вещи, которые важнее спорта.

Я обнаружил, что важно высказываться на определённые важные для меня темы или делать определённые вещи для благотворительных организаций, которые были важны для меня», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022