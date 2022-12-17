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Вторая ракетка мира Жабер выиграла выставочный турнир в Абу-Даби

Вторая ракетка мира Жабер выиграла выставочный турнир в Абу-Даби
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Тунисская теннисистка Онс Жабер (вторая ракетка планеты) одержала победу над представительницей Великобритании Эммой Радукану в финальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил на хардовом покрытии. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Жабер выиграла со счётом 5:7, 6:3, 10:8. Отметим, что на решающем тай-брейке Радукану вела 8-6, однако не сумела добиться итоговой победы.

Онс Жабер стала победительницей этих соревнований и в 2021 году. Тогда спортсменка из Туниса оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:3, 10:8.

В первом полуфинале мужской сетки турнира сыграют Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Вторую пару полуфиналистов составили Карлос Алькарас и Андрей Рублёв.

Абу-Даби (ж). Финал
16 декабря 2022, пятница. 19:10 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 1 10
7 		3 0 8
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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