Вторая ракетка мира Жабер выиграла выставочный турнир в Абу-Даби
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Тунисская теннисистка Онс Жабер (вторая ракетка планеты) одержала победу над представительницей Великобритании Эммой Радукану в финальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил на хардовом покрытии. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.
Жабер выиграла со счётом 5:7, 6:3, 10:8. Отметим, что на решающем тай-брейке Радукану вела 8-6, однако не сумела добиться итоговой победы.
Онс Жабер стала победительницей этих соревнований и в 2021 году. Тогда спортсменка из Туниса оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:3, 10:8.
В первом полуфинале мужской сетки турнира сыграют Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Вторую пару полуфиналистов составили Карлос Алькарас и Андрей Рублёв.
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