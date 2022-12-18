Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо: Серена и Винус Уильямс оставили невероятный след в спорте для белых

Тиафо: Серена и Винус Уильямс оставили невероятный след в спорте для белых
Комментарии

Полуфиналист Открытого чемпионата США американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о многократных победительницах турниров «Большого шлема» Серене и Винус Уильямс.

«Если бы Серена и Винус не играли в теннис, не знаю, как сложилась бы моя теннисная карьера. Они оставили невероятный след в спорте для белых. Помню, как семь-восемь лет назад вместе с отцом смотрел на их игру по телевизору. Это так символично для меня!

Я не говорю, что хочу добиться того же, что и они, потому что сёстры Уильямс величайшие. Но я хочу, чтобы меня запомнили. И я думаю, когда вы создаёте свой стиль, столько побеждаете, это безумие. Они знают, что останутся в истории навсегда, хочу того же», — приводит слова американского теннисиста Tennis up to date.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022