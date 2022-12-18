Тиафо: Серена и Винус Уильямс оставили невероятный след в спорте для белых
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Полуфиналист Открытого чемпионата США американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о многократных победительницах турниров «Большого шлема» Серене и Винус Уильямс.
«Если бы Серена и Винус не играли в теннис, не знаю, как сложилась бы моя теннисная карьера. Они оставили невероятный след в спорте для белых. Помню, как семь-восемь лет назад вместе с отцом смотрел на их игру по телевизору. Это так символично для меня!
Я не говорю, что хочу добиться того же, что и они, потому что сёстры Уильямс величайшие. Но я хочу, чтобы меня запомнили. И я думаю, когда вы создаёте свой стиль, столько побеждаете, это безумие. Они знают, что останутся в истории навсегда, хочу того же», — приводит слова американского теннисиста Tennis up to date.
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