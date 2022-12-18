Бывшая вторая ракетка мира: у меня есть ощущение, что Серена Уильямс вернётся

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира немец Томми Хаас высказался о победительнице 23 турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс.
«У Серены была невероятная и длинная карьера. Но у меня есть ощущение, что она ещё вернется и скажет: «Я ещё поиграю». Она была очень близка к тому, чтобы снова выйти на высокий уровень, и я думаю, что в глубине души это её раздражает. Она, возможно, задумывается о том, хочет ли снова играть. Но я могу ошибаться, потому что мы не очень близки.
Все будет зависеть от её психического и физического состояния, от того, будет ли у неё желание пытать себя после всего, что она уже достигла. К тому же за пределами корта у неё тоже много дел», — приводит слова Хааса Eurosport.
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