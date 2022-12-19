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Кирьос и Андрееску обыграли Руне и Бушар

Кирьос и Андрееску обыграли Руне и Бушар
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Завершился матч Руне/Бушар — Кирьос/Андрееску в рамках выставочного турнира в Дубае. Победу в матче одержали Ник Кирьос и Бьянка Андрееску.

Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Кирьоса и Андрееску, а второй сет — со счётом 6:3 в их пользу. Таким образом, матч завершился со счётом 2:0. Позже вечером Ник Кирьос встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.

27-летний Ник Кирьос располагается на 22-м месте в рейтинге ATP. В прошлом сезоне он выиграл открытый чемпионат Австралии вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом, дошёл до финала турнира в Уимблдоне и до четвертьфинала US Open. Также Ник Кирьос сумел выиграть титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.

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