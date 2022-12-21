Опелка: парники в теннисе — самые переплачиваемые спортсмены мира. Они вообще не продаются

Чемпион четырёх турниров ATP, американский теннисист Райлли Опелка жёстко раскритиковал теннисистов, делающих ставку на парный разряд.

«Теннисисты, играющие в парном разряде, — самые переплачиваемые спортсмены мира. Они вообще не продают билетов за пределами Великобритании, если только не играют хорошо в одиночном. Люди смотрят парный разряд лишь тогда, когда в нём играют лучшие одиночники. Соглашусь, что не все одиночники продают билеты. Но в парном разряде вообще ни один игрок не продаётся. Братья Брайаны – единственное исключение, они отлично продавались», — написал Опелка в своих социальных сетях.

Один из пользователей возразил Опелке, назвав и его игру скучной из-за обилися эйсов.

«Согласен… Но когда я играю с Медведевым, Руудом или Надалем, люди вроде бы смотрят…» — ответил американец.