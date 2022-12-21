«Я определённо в лучшей форме, чем был». Маррей заявил, что не намерен завершать карьеру

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что проделал большой объём тренировочной работы за последние три недели и пока не собирается завершать карьеру.

«Если моё тело будет в хорошей форме и я ещё буду в состоянии регулярно соревноваться, я продолжу играть. Но не могу заглядывать так далеко вперёд, учитывая мой возраст и проблемы, которые у меня были. Если бы у меня была серьёзная травма, я бы, наверное, не пытался вернуться после неё.

Я провёл три недели во Флориде, приводя своё тело в порядок и немного работая над своей игрой, и всё прошло очень хорошо. Я определённо в лучшей форме, чем был. В тренажёрном зале было проделано много работы, я пытался немного повысить свою выносливость и надеюсь, что это поможет мне в следующем году», — приводит слова Маррея Tennis 365.