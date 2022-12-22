Стало известно, кто стал тренером Радукану после ухода Турсунова

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану назначила Себастьяна Сакса своим новым тренером, сменив Дмитрия Турсунова, который решил прекратить сотрудничество с представительницей Великобритании ещё в январе.
«Мы проводим пробные тренировки до конца года. Просто посмотрим, как всё пойдёт. Пока всё идёт очень хорошо. Я занималась с ним всего неделю. Он оказывает очень спокойное влияние. Он готов к этому, включён в работу и с нетерпением ждёт, как всё пойдёт.
Моя самая большая цель в 2023 году — быть более свободной от травм. Я просто хочу дольше оставаться здоровой. В этом году, в связи с требованиями тура, когда у меня не было ни тренировок, ни нужного уровня подготовки и мне пришлось участвовать в соревнованиях на высшем уровне, мой организм испытывал трудности», — приводит слова Радукану Tennis Head.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
- 22 декабря 2022
-
11:48
-
11:43
-
11:10
-
08:05
-
06:45
-
05:03
- 21 декабря 2022
-
21:37
-
20:26
-
20:15
-
19:39
-
15:16
-
14:56
-
14:38
-
13:54
-
13:01
-
12:43
-
12:01
-
11:12
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:28
-
09:15
-
07:14
-
06:10
-
00:57
- 20 декабря 2022
-
23:26
-
22:49
-
21:57
-
21:09
-
20:10
-
18:21
-
15:42
-
10:55