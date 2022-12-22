Стало известно, кто стал тренером Радукану после ухода Турсунова

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану назначила Себастьяна Сакса своим новым тренером, сменив Дмитрия Турсунова, который решил прекратить сотрудничество с представительницей Великобритании ещё в январе.

«Мы проводим пробные тренировки до конца года. Просто посмотрим, как всё пойдёт. Пока всё идёт очень хорошо. Я занималась с ним всего неделю. Он оказывает очень спокойное влияние. Он готов к этому, включён в работу и с нетерпением ждёт, как всё пойдёт.

Моя самая большая цель в 2023 году — быть более свободной от травм. Я просто хочу дольше оставаться здоровой. В этом году, в связи с требованиями тура, когда у меня не было ни тренировок, ни нужного уровня подготовки и мне пришлось участвовать в соревнованиях на высшем уровне, мой организм испытывал трудности», — приводит слова Радукану Tennis Head.

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